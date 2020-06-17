Tunceli'nin ilk golf sahası açıldı

Tunceli'de, Valiliğin girişimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisine yapılan golf sahası faaliyete geçti.

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Kampüs alanındaki 20 dönümlük arazi içerisine yapılan golf sahası ile şehirde golf sporunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TERÖRLE ANILAN TUNCELİ, HUZUR ŞEHRİ OLDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar kentin terörle anıldığını anımsattı.

Tunceli'nin ilk golf sahası faaliyete geçti- İZLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendilerine verilen destekler ve güvenlik güçlerinin terörle mücadele başarılı operasyonlarıyla Tunceli'nin huzur şehri haline geldiğini ifade eden Sonel, şunları kaydetti:

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ARZ EDEN ALAN GOLF SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

"Tunceli’de artık raftingden yamaç paraşütüne, gondollardan gezi teknelerine, su jetinden zipline kadar çok çeşitli sporlar var. Ülkemizin en önemli golf hocaları da Tuncelili. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Tunceli ziyaretinde golf sahasının temelini atmış, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek vermişti. Biz de valilik olarak Munzur Üniversitesinde görüntü kirliliği arz eden 20 dönüm alana golf eğitim sahasını yaptık. Antalya'daki dostlarımız da araçtan malzemesine kadar gönderdiler. İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak. Sezgin Ceylan, Eser Demir, Hasan Ceylan hocam da sağ olsunlar bu süreçte her daim bizlere destek verdiler. Hayırlı olsun."