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Türkiye tarihi anlara tanıklık ediyor...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "terör lağvedilsin" çağrısının ardından başlayan İmralı ziyaretleri, DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan'dan gelen "PKK silah bıraksın" çağrısı ile önemli bir noktaya ulaştı.

Terörsüz Türkiye hedefinde atılan bu büyük adım sonrası, bu süreçte önemli bir aktör olarak öne çıkan Bahçeli'nin, Öcalan'ın çağrısı sonrası DEM parti ile temas kurduğu ortaya çıktı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Medya Haber TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın çağrısının okunmasından bir dakika sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kendisini aradığını açıkladı.

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Bakırhan, Öcalan’ın, Bahçeli’nin çıkışını önemsediğini aktardı.

"BU ÜLKEYİ BİRLİKTE DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrısından sonra rolünü oynayabileceğini söyledi” bilgisini paylaştı.

Bakırhan, Bahçeli’nin “Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz” dediğini aktardı.

"DEMOKRASİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bahçeli’nin kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti: