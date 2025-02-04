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Türkiye'de siyaset arenası bir hayli hareketli...

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi "Öcalan" çağrısının ardından DEM Parti, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı Adası'nda tutulan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılmış oldu.

İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET YAPILDI

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya ikinci kez gitti.

Önder ve Buldan’ın İmralı’daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmenin ardından heyet, İmralı Adası’ndan ayrıldı.

Bunun akabinde ise yazılı bir açıklama yapıldı.

"Öcalan çalışmalarını sürdürüyor" denilen açıklamanın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakırhan açıklamasında şöyle konuştu:

"ÖCALAN TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

Arkadaşlar biraz önce söyledim, Öcalan tarihi bir çağrıya hazırlanıyor. 15 Şubat mı olur biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama evet tarihi bir çağrı yapılacak Öcalan tarafından.

"ÇAĞRININ İÇERİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Tarihi bir çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyor. İçeriği bilmiyorum. Çünkü orada ne olduğunu çok bilmiyorum. Gidip gelen heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Ama çağrının içerisine silah bırakma gibi benzer şeylerin olma ihtimali yüksek. Söyledim arkadaşlar, çok kısa bir sürede yapılacak. Bir hazırlık var, bir çalışma var tarihini belirtemiyorum. Yani 15 Şubat'ta olabilir biraz sonrası da olabilir.

YENİDEN BİR İMRALI ZİYARETİ OLACAK MI

Bakırhan, "Yakın zamanda yeni bir ziyaret olacak mı?" sorusuna ise "Henüz bu konuda bir netlik yok. Çağrıyı bekliyoruz." dedi.

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