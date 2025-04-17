Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde 12 saatlik bir ameliyata alındı.

Nabzı olmadan gittiği hastanede ölü riski yüksek bir operasyon geçiren ve ardından yoğun bakıma alınan Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.

Tedaviye olumlu yanıt vermeye başladığı iddia edilen Önder'i, DEM Partili siyasiler tekrar ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERDİLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, hastanede doktorlar ile bir araya gelerek Önder'in tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Doktorlarla görüşen Bakırhan ve Hatimoğulları, daha sonra gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK BADİREYİ ATLATTI BUNU DA ATLATACAĞINA EMİNİM"

Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

"Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki spekülasyonlara itibar etmeyin. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim.

Sırrı Süreyya Önder, halklarımızın duası ve dayanışması ile birlikte uğruna yıllardır mücadele ettiği, bedel ödediği mücadelesi ile buluşacaktır.

"UMARIM BU SÜREÇ ONUN SAĞLIĞINI DAHİ VERDİĞİ BARIŞ MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKILARAK DEVAM EDER"

Mücadele ediyor. Direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla sonlanmasını bekliyoruz. Bu günler tarihi günlerdir. Türkiye hakları burada Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler.

Ama en çok onun barış, demokrasi, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar.Umarım Önder'e yönelik dayanışma, sahip çıkma süreci önümüzdeki günlerde onun uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine sahip çıkmayla devam eder.

"HER GÜN DAHA ÇOK İLERLEME KAYDEDİYOR"

Her gün bir önceki günden daha çok ilerleme kaydettiğini söyledi hekim arkadaşlar. Biz onların sözüne göveniyoruz. Kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanesinde, en iyi hekimlerle Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşacağını bekliyoruz"