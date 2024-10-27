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Haber Merkezi

Türkiye'de ekim ayı itibarıyla TBMM'deki tokalaşma ile başlayan barış rüzgarları her geçen gün karşılıklı açıklamalarla yeni sürece evrildi...

Bu kapsamda olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bir programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için hem tarih hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" sözlerini değerlendirdi.

"BİZ DE BUNA İNANIYORUZ"

Kendilerinin de bu inanç ve duyguya sahip olduklarını belirten Bakırhan şöyle konuştu:

"Biz de Kürtlerin ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz, buna inanıyoruz.

"TARİHSEL İŞ BİRLİĞİ DEMOKRATİK ZEMİNE TAŞINMALI"

Biz de Türk ve Kürtlerin tarihsel iş birliklerinin, çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına defalarca kazandırdığına şahitlik yaptık.

Şimdi bu tarihsel Türk ve Kürt iş birliklerinin demokratik bir zemine kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz.

"KÜRT KAZANINCA TÜRK, TÜRK KAZANINCA KÜRT KAZANIR"

Kürtlere tanınacak her hakkın Türklere kaybedeceği anlayışından artık kurtulmamız gerekiyor. Kürt kazandıkça Türk kazanır, Türk kazandıkça Kürt kazanır, her iki halk kazandıkça Türkiye halkları ve emekçileri kazanır."