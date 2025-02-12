Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Haber Merkezi

Siyasette hareketli günler yaşanıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde rutin kontroller için hastaneye giden Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

Başarılı geçen operasyon sonrası MHP lideri dinlenmesine devam ederken, siyasilerden de bir bir geçmiş olsun telefonları almaya devam ediyor.

SÜRPRİZ TELEFON

Akşam saatlerinde ise sürpriz bir geçmiş olsun telefonu bilgisi paylaşıldı.

DEM PARTİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TEELFONU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Bakırhan'ın telefon görüşmesinde "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.