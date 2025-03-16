Tuncer Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Devlet Bahçeli ezber bozdu

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Türkiye tarihi günleri yaşıyor...

Terörsüz Türkiye döneminin başlamasında tarihi sorumluluk üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya çağrısını yaptı.

PKK'nın lağvedilmesi ve silah bırakmasını içeren çağrıya Kandil'den olumlu yanıt gelmesiyle 40 yıllık terör belasından kurtuluş için umutlar daha da çoğaldı.

SON SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

"BAHÇELİ EZBER BOZDU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye Süreci'ni değerlendiren Bakırhan, "Bahçeli çıkışıyla ezber bozdu." dedi.

"TÜM BÖLGE BAHÇELİ'YE DUA EDİYOR"

Bakırhan ayrıca, "Şimdi Doğu ve Güneydoğu, Devlet Bahçeli'ye dua ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Dem Parti'nin Türkiye'yi bölme gibi bir düşüncelerinin olmadığını, bayrakla bir sorunlarının olmadığını dile getirdi.

"PKK SİLAHLARI ABD'YE Mİ VERECEK?"

"PKK silahları nereye bırakacak? ABD'ye mi verecek?" sorusuna da yanıt veren Bakırhan, "ABD'ye neden bıraksın? Devlet bazı gerekleri yerine getirmesi gerekir. Bu soruları biz de soruyoruz. Öcalan’ın kendisi İmralı'da bu sürece "Türkiye çözümü" dedi. Bu bizim sorunumuzdur. Bu insanlar silahı nereye bırakacak? Kim teslim alacak? Biz de bilmiyoruz, devlet bu konuda çalışıyordur." dedi.

"DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye’nin son 50 yılına damga vurmuş, çok ciddi sorunlar yaratmış bir meseleden bahsediyoruz. Cenazelerin gittiği, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Ekonominin bu halde olmasına bile sebebiyet vermiş, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Kendine vatansever diyen tüm partiler ve temsilcileri çok daha önceden bu meseleye el atılması gerekiyordu. Sayın Bahçeli o konuda ezberleri bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz.

"BAYRAK İLE CUMHURİYET İLE KİMSENİN BİR PROBLEMİ YOK"

Türkiye’nin 200 yıllık bir meselesi, özellikle 50 yılda şiddeti artmış bir mesele, partiler üstü bir meseledir. Sürece dair tereddüt herkeste olmalı. Gözümüzün içine baka baka yanlış algı oluşturuyorlar. Ne Türkiye’yi bölmesi? Kim bölecek? DEM Parti’nin böyle bir talebi mi var sizce, duydunuz mu? Devletin başkentiyle, bayrağıyla, sembolleriyle hiç kimsenin bir sorunu yok. Sadece Kürt’e demokrasisini istiyoruz, demokratik haklarını istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME KONUSU

Bu süreçte istişare çok önemlidir. Tabii ki görüşülmesi, karşılıklı konuşulması gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var. Öcalan çağrı yaptı, silahlı taraf da yanıt verdi. "Canıgönülden destekliyoruz" dedi. Sürecin doğru bir şekilde yürümesini konuşmak gerek. PKK kongresini toplamak için bazı gereklilikler var. Fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU