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    Tunus açıklarında tekne battı: En az 43 göçmen boğuldu

    Tunus açıklarında tekne battı: En az 43 göçmen boğuldu

    Tunus açıklarında batan teknedeki en az 43 göçmenin hayatını kaybettiği, 84'ünün de kurtarıldığı belirtildi.
    • AA
    • 03.07.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 14:33
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    Akdeniz'de göçmen faciası…

    Libya'nın kuzeyindeki Zuvare şehrinden, İtalya'da gitmek için yola çıkan ve yaklaşık 130 göçmeni taşıyan tekne, Tunus açıklarında battı.

    43 GÖÇMEN BOĞULDU

    Tunus Kızılay’ı faciada en az 43 göçmenin boğulduğunu, 84'ü ise kurtarıldığını açıkladı.

    Teknedeki göçmenlerin, Mısır, Sudan, Eritre ve Bangladeşli olduğu öğrenildi.

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