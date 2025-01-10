Tunus, ihraç edilen 2 bin 500 ton patatesi iade etti

DHA

Tunus'a geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 ton patates ihraç edildi.

Ancak patatesler Tunus tarafından, tespit edilen bir bakteri sebebiyle iade edilirken, patatesleri taşıyan gemi, 19 Aralık'ta Taşucu Limanı'na geldi.

İMHA EDİLECEKLER

İmha hazırlıklarının tamamlanmasının ardından patatesler, bugün gemiden indirilmeye başlandı.

Ürünlerin, Tarsus'ta bir tesiste imha edileceği belirtildi.

"TESPİTİ YAPILAN ÜRÜNLERİ İMHA EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili dün Ankara'da açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu sözleri sarf etti:

Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalık sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz.

"ORTALAMA ZARARIMIZ, 1 MİLYON 100 BİN DOLAR"

Patatesleri ihraç eden firmanın sorumlusu İrem Oral ise şu açıklamalarda bulundu: