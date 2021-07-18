- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tunus’a sürüklenen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus’a sürüklenen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus kıyılarına doğru sürüklenen 80 düzensiz göçmen, Malta makamları ile koordineli olarak TCG Gediz tarafından kurtarıldı.
- Haber Merkezi
- 18.07.2021 - 15:59
- Güncelleme : 18.07.2021 - 16:00
TCG Gediz Fırkateyn, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra etmeye devam ediyor.
Yapılan çalışmalar sırasında içerisinde 80 düzensiz göçmenin bulunan bir teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisini alan ekipler harekete geçti.
ARAMA TARAMA FAALİYETLERİNE BAŞLANDI
TCG Gediz’de konuşlu helikopter, bölgede arama-tarama faaliyetine başladı.
Göçmenler Malta arama kurtarma sahasında tespit edildi.
Malta makamları ile kurulan koordine sonrasında ahşap tekne içindeki göçmenler TCG Gediz tarafından kurtarıldı.
Kurtarma anlarına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Tunus’a sürüklenen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı VİDEO