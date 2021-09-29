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- Tunus'ta Necla Buden Ramazan, hükümeti kurmakla görevlendirildi
Tunus'ta Necla Buden Ramazan, hükümeti kurmakla görevlendirildi
Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 13:52
- Güncelleme : 29.09.2021 - 14:19
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan ulusa seslendi.
Konuşmasında, 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.
AÇIKLAMA GELDİ
Bugün Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.
ARAP DÜNYASININ İLK KADIN BAŞBAKANI
Tunus'ta hükümeti kurma görevi verilen Necla Buden Ramazan başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.
Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulu'nda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Ramazan, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu.