Tunus’ta, Türkiye’nin 15 Temmuz direnişi örnek gösteriliyor

Cumhurbaşkanı Kays Said’in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından darbe karşıtları sokağa dökülürken, Türkiye’nin 15 Temmuz direnişi gibi bir mücadele örneği gösterilmesi isteniyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanı görevden aldı, meclisin tüm yetkilerini dondurdu.

Bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne süren Said, kendi atayacağı bir başbakan ile yürütmeyi devralacağını duyurdu.

DARBE KARŞITLARINA MÜDAHALE

Karar, Tunus’ta bazı kesimleri sevindirirken; görevden alınanlar destekçilerini direnişe davet etti.

Darbe karşıtları ve destekçileri, Meclis binası önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Çok geçmeden polis müdahalesi başladı.

Gösteriler sırasında yaralananlar da oldu.

Tunuslular 15 Temmuz'un görüntülerini paylaşıyor VİDEO

15 TEMMUZ DİRENİŞİ ÖRNEK OLDU

Tunus’ta yaşananlar Türkiye’nin 15 Temmuz’da verdiği direniş mücadelesini akıllara getirdi.

Öyle ki bazı Tunuslular, darbe girişiminin önlendiği 15 Temmuz gecesine ait görüntüleri paylaşmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan bu ve benzeri görüntüler ile darbe karşıtlarının, “Türkler başardı, biz de başaralım” diyerek birbirlerine ilham verdikleri belirtildi.