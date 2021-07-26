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Tunus'taki darbeye CHP'den ilk yorum geldi

Tunus'taki darbeye CHP'den ilk yorum geldi

Tunus'ta üzücü olayların meydana geldiğini ifade eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaşananların sivil bir darbe olduğunu söyledi.