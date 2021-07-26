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- Tunus'taki darbeye CHP'den ilk yorum geldi
Tunus'taki darbeye CHP'den ilk yorum geldi
Tunus'ta üzücü olayların meydana geldiğini ifade eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaşananların sivil bir darbe olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 15:38
- Güncelleme : 26.07.2021 - 15:59
Tunus'ta, ülkenin Cumhurbaşkanı Kays Said eliyle gerçekleştirilen darbeye ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.
"ÜZÜCÜ GELİŞMELER YAŞANDI.."
Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede yaşananların sivil bir darbe olduğunu dile getirdi.
Faik Öztrak, "Tunus'ta üzücü gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı parlamentonun faaliyetlerini askıya aldı. Bu, milli iradenin tecelligahı parlamentoya karşı yapılan sivil bir darbedir. Askerlerin, parlamento başkanını parlamentoya sokmaması kabul edilemez." şeklinde konuştu.