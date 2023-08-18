Turabi Çamkıran kaza geçirdi, tövbe etti: Ölmez sağ kalırsam... Hastaneden fotoğraflarını paylaşan Turabi, kaza geçirdiğini açıkladı. Çılgın bir hayat yaşadığı için başına böyle bir şeyin geldiğini söyleyen Turabi, "Ölmez sağ kalırsam evlenip çoluk çocuğa karışacağım" dedi.

ensonhaber.com Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasıyla tanınan isimlerden. Yarışmada şampiyon olan Turabi, yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Paylaşımları ve tavrıyla çokça konuşulan Turabi, 1,8 milyonluk Instagram hesabından hastane fotoğraflarını paylaştı. "Azrail'e mesaj attım gel beni al diye" “Bir kazaydı geçecek” notunu vurgulayan Turabi, şöyle devam etti; Azrail'e mesaj attım gel beni al diye. Ciddiye almış mesajımı, az kalsın beni alıyordu. Bir kazaydı geçecek, daha güçlü şekilde geri döneceğim. "Artık tövbe..." Hep açık seçik çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe, ölmez sağ kalırsam hayatımın kadınını bulup hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip çoluk çocuğa karışacağım.