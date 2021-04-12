Türbeler Ramazan'da ziyarete açık olacak

İstanbul'da türbelerin Ramazan'da ziyarete açık olmasına karar verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl ziyarete kapalı olan türbeler, bu Ramazan açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Genelgede, türbelerle ilgili, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak." denildi.