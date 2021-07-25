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    Turgay Yıldız'ın ailesinden 'aşıdan öldü' iddiasına yanıt

    Tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının 'aşıdan öldüğü' yönündeki iddiaları yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 16:29
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    Turgay Yıldız'ın ailesinden 'aşıdan öldü' iddiasına yanıt

    56 yaşındaki Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, 24 Haziran’da İstanbul’da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

    Acı haberin ardından, Yıldız'ın koronavirüs aşısı nedeniyle vefat ettiği iddiaları gündeme geldi.

    “AŞIYLA İLGİSİ YOK”

    Yıldız’ın ailesi ise oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda sanatçının hastalık hikayesini anlattı.

    Açıklamada, aşı iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu bildirildi.

    Yıldız Ailesi'nin açıklaması:

    Turgay Yıldız ın ailesinden aşıdan öldü iddiasına yanıt #1

    Turgay Yıldız ın ailesinden aşıdan öldü iddiasına yanıt #2

    Turgay Yıldız ın ailesinden aşıdan öldü iddiasına yanıt #3

    Turgay Yıldız ın ailesinden aşıdan öldü iddiasına yanıt #4

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