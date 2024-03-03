Turgut Altınok: 5 yılda 8 gün tatil yaptım Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, en son ne zaman tatil yaptığının sorulması üzerine, "5 yılda 8 gün tatilim var. En son 4 yıl önce tatil yaptım." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere giderek yaklaşırken, adaylar heyecanla kampanyalarını sürdürüyor.

Vaatlerini ve projelerini halka duyuran adaylar, televizyon ekranlarında da soruları cevaplıyor.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un "Nedir Ne Değildir Özel" programına katılarak halkın merak ettiği soruları cevaplandırdı.

"5 yılda 8 gün tatil yaptım"

Ersoy'un, "En son ne zaman tatile gittiniz?" sorusuna karşılık olarak Altınok, "5 yılı söyleyeyim, 8 gün tatilim var. En son 4 yıl önce, yani bu 5 yılda 8 gün tatil yaptım." dedi.

"Yurt dışına en son 15 yıl önce çıktım"

Yurt dışına en son ne zaman çıktığının sorulması üzerine ise Altınok, "Bizim tatilimiz sokaklarda. Bizim tatilimiz Keçiören'in sokaklarında oldu. Çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle, insanlarımızla, yaşlılarımızla. Yurt dışına çıkalı en son bir 15 yıl olmuştur." ifadelerini kullandı.