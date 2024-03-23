Turgut Altınok: Ankara'da ulaşım problemini metrolarla çözeceğiz Ankara mitinginde konuşan Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini aksine ilçe belediyelerinin daha çok iş yaptığını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen büyük mitinginde konuştu.

Mansur Yavaş'ın bugüne kadar birçok vaat verdiğini ancak hiçbirini gerçekleştirmediğini söyleyen Altınok, Ankara'daki ulaşım sorununa değindi.

Altınok bu sorunu metrolarla çözeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Yavaş'a seslendi: 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar?

İlk işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? 80 kilometre metro. Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü var biliyorsunuz. Televizyonlarda konuşması var. Fakat sevgili Ankaralılar, buradan Türkiye'ye de sesleniyorum. 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar? Bana bir söyleyin.

"Altınok yaparım derse yapar"

5 yıl önce üselik büyükşehir belediye meclisine gündem maddesini getirmişsin. Yetkiyi de verdik Mamak metrosu için. Kredi yetkisini verdik. Ama 5 yıldır vermiş olduğu 58 kilometre metro sözünde 5 santim dahi yapmamış olan büyükşehir belediye başkanı var. İnşallah havaalanı metrosu başta olmak üzere; Çubuk, havaalanı, Esenboğa, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Kuzey Ankara, Etnik Şehir Hastanesi, siteler metromuz, Siteler, Ulubey, Önder, Mamak, Sincan metromuz Töre Kent'ten Yeni Kent'e kadar...



Yine Çay yolu koru metrosundan Bağlıca metrosu, Etimesgut, Sincan, Bağlıca metrolarını merkeze inşallah bağlayacağız. Yine Dikmen, Çankaya, Gölbaşı. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. Altınok yaparım derse yapar.

"Kaybolan yılları telafi edeceğiz"