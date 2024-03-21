Turgut Altınok: Ankara'da ulaşım sorununu ben çözerim Ankara'nın Mansur Yavaş döneminde ulaşımda çile çektiğini belirten Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok, ulaşım sorunun çözmek için projelerinin hazır olduğunu açıkladı. Altınok, yeni kavşaklarla ve metro hatlarıyla ulaşıma nefes aldıracaklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Turgut Altınok açıkladığı vaatlerle meydanlara damgasını vurdu.

7'den 70'e herkesi kapsayan projeleriyle gönüllerde taht kuran Altınok'un ulaşım sorununu çözmek için verdiği vaatler ise Ankara'da heyecan oluşturdu.

Ankara'nın ulaşım sorunu

Turgut Altınok, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Ankara'nın sorunlarını anlattı.

"Ulaşım üniversite öğrencilerimize ve emeklilerimize ücretsiz olacak"

Turgut Altınok, Mansur Yavaş döneminde Ankaralıların ulaşımda büyük bir çile yaşadığına dikkat çekerek "Ulaşım üniversite öğrencilerimize ve emeklilerimize ücretsiz olacak. Ankara'da ulaşım 24 saat devam edecek." dedi.

Altınok, "Hızlı bir şekilde trafik problemini çözmek için projelerimiz hazır. 75 tane kavşak yapacağız. Yeni bulvarlar yapacağız. 80 km metro yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Ankara yaşayan şehir olacak"

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok ulaşım sorununa ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

Ankara Altınok ile beraber yaşayan şehir olacak. Ankara ülkemizin vitrini. Saat 9'da hayat bitiyor. Kimsenin hayat tarzına ve yaşam tarzına karışmayacağız. Hurdacılara gidiyoruz diyorlar ki Altınok burayı kaldıracak. Diyorum ki Ankara'yı ticaretin merkezi yapacağız. Hale gidiyorum gitmeden önce hali kaldıracağım. Böyle bir şey olabilir mi. Biz Ankara'nın ticaretini geliştireceğiz. Belediye başkanları şehrin ekonomisini güçlendirir, sanayi şehri yapabilir, işsizliğe çare bulabilir. Ankaramız zaten ışıkları sayın Yavaş'la beraber sönmüş. Yol yapsaydım trafik sıkışırdı diyor. Yol yapmazsan trafik sıkışır. Bunu hızlı şekilde çözmemiz lazım. Bir sene sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelecek.

"2 bin tane yeni otobüs alacağız"

Eğer trafikle ilgili gerekli yatırımlar yapılmazsa, Ankara'da duraklarda kuyruk çoğaldı. Gerekli yatırımlar yapılmadı. Ulaşımla ilgili şunu yapacağız; aktarmaları 1,5 saate çıkartıyoruz. 2 bin tane yeni otobüs alacağız. Ulaşımda emekli vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyacağız. 65 yaşındaki vatandaşlarımız biliyorsunuz 10 ile 4 arası biniyorlar. İsteyen dolmuşa isteyen otobüse binecek. Özel halk otobüse binen vatandaşlarımızın parasını ödeyeceğiz.

"80 km metro yapacağız"