Turgut Altınok: Ankara'ya bu reva değil Cumhur İttifakı'nın adayı Altınok, "Belediye başkanları şehrin ekonomisini geliştirir, ticaretini canlandırır" dedi.

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AA

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçimleri kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin farklı kesimleriyle buluşmalar gerçekleştiren Altınok, vaatlerini Ankara halkına anlatıyor.

İlbank Sosyal Tesisleri'nde konuşan Altınok, belediye başkanlarının şehrin 5 yılını değil geleceğini yönettiğinin altını çizdi.

"Ankara, Milli Mücadelemizin başkenti: Ankara'ya bu reva değil"

Ankara'da trafik problemi yaşandığını, otobüslerde bekleme süresinin uzadığını anlatan Altınok, şunları söyledi:

Ankara, Türkiye'mizin, Milli Mücadelemizin başkenti. Ankara'ya bu reva değil. Belediye başkanları şehrin ekonomisini geliştirir, ticaretini canlandırır. Sanayi, ticaret, ulaşım, trafik, tarım...



Ankara bir tarım şehridir. Konya'dan sonra yüz ölçümü en çok olan ildir. Tarımın, sanat ve kültürün başkenti olabilir, sporun başkenti olabilir. Çünkü bütün federasyonların merkezi burada. Ankara nefes alacağımız şehir, yeşil bir başkent, ormanlar şehri bir başkent olabilir mi; olabilir.

"Lojistik açıdan avantajlı bir kent"

Altınok, İstanbul'da olası deprem korkusundan birçok şirketin fabrikasını Ankara'ya taşıma kararı aldığına işaret ederek, Ankara'nın havalimanı ve demir yollarının kesiştiği lojistik açıdan avantajlı bir kent olduğunu kaydetti.

Turgut Altınok, bu açıklamaları Başkent Araklı Derneği üyeleriyle Karadenizliler Buluşması'nda bir araya geldiği programda yaptı.

Programa katılanlar

Programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Başkent Araklı Derneği Başkanı Tacettin Çebi de katıldı.

Daha sonra Altınok, Etimesgut Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)