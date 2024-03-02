Turgut Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz Altınok, "Ankaralı, emaneti verdiğinde Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz, havaalanı yolu başta olmak üzere" dedi. ABB Başkan adayı, bir müjde de gençlere verdi.

AA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın ulaşım sorunlarını değerlendirdi.

Altınok, "Kahramanmaraş Hemşehri Buluşması"na katılarak burada konuşma yaptı.

31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin vaatlerini anlatan Altınok, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin yanına Aquapark yapılacağının sözünü verdi.

Keçiören'de yaptığı hizmetlere değinen Altınok, Türkiye'de en çok ve en büyük şelalenin Keçiören'de olduğunu, Atatürk Botanik Bahçesi, kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçesi, akvaryum, Türk Dünyası Kent Meydanı'nı da Ankara'ya kazandırdığını dile getirdi.

Trafiği rahatlatma planları

Başkentin trafiğinin ilerleyen zamanlarda İstanbul'dan daha çok artacağını belirten Altınok, kentte trafiğin rahatlatılması adına yeni alternatif yolların yapılacağını söyledi.

"Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz"

Altınok, "Ankara'ya yeni alt geçitler, üst geçitler, köprülü kavşaklar lazım." dedi ve ekledi:

Büyükşehirlerdeki trafiğin çözümünün en doğru yolu metrodur. Ankara, metro fakiri bir başkenttir.



Ankaralı, emaneti verdiğinde Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz, havaalanı yolu başta olmak üzere.

"31 Mart'tan sonra gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak"

Ankara'da yürütülecek gençlik projelerine de değinen Altınok, şöyle dedi:

31 Mart'tan sonra gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak. Otobüs, minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz.



Otobüs ve minibüse binen öğrencilerimizin parası, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ödenecek.

Su fiyatları yüzde 50 indirilecek

Ankara'daki su fiyatlarının pahalılığına değinen Altınok, 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclis toplantısında su fiyatlarının yüzde 50 indirileceğini kaydetti.

Altınok, daha sonra Emek'teki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)