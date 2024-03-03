Turgut Altınok canlı yayında gençlerle misket oynadı Gençlerle birlikte misket oynayan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un samimi anları ekrana yansıdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 27 gün sonra sandık başına gidiyor..

Yerel seçimler yaklaşırken, adaylar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Adaylar, meydanlar halkla bir araya gelerek vaatlerini ve projelerini açıklarken, bir yandan da televizyon programlarına katılarak kendileri hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor.

Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok..

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde yapılan "Nedir Ne Değildir Özel" programında konuk olan Altınok, gençlerin sorularını yanıtladı.

Misket oynadı

"Altınok kimdir derseniz, Altınok bir halk adamı" diyen Altınok, daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un "Ankara havası oynamayı bilen var mı" demesiyle birlikte sahneye çıktı.

Stüdyodaki gençlerle birlikte misket oynayan Altınok'un samimi anları ekrana yansıdı.