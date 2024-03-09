Turgut Altınok: Kentsel dönüşüm planını Mansur Yavaş engelledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok, kentsel dönüşümle ilgili planın Yavaş'a takıldığını söyledi. Altınok, "Fatih Köprüsü'nü yapacağım dedi 5 yıl önce, sözünü tutmadı" ifadesini kullandı.

AA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açıldı.

Açılışa, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Altınok, 31 Mart seçimlerinde göreve gelmesi halinde, Keçiören'de kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağını vurguladı.

"Kentsel dönüşüm planını Mansur Yavaş engelledi"

ABB Başkan adayı, ilçede 2019'da yaptığı kentsel dönüşüm planını ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın engellediğini savundu.

Yavaş'ın, verdiği sözleri yerine getirmediğini öne süren Altınok, "Keçiören'in her sokağında, kaldırımında Altınok'un hizmeti ve ayak izi var." dedi.

"Az bir bütçeyle nice eserler nice hizmetler yaptık"

"Buralar hep gecekonduydu biliyorsunuz." ifadesini kullanan Altınok, şunları söyledi:

Pekala şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Keçiören'de bir hizmeti var mı? Keçiören'e hizmet etti mi? Hayır. Verdiği sözleri tuttu mu? Hayır.



Fatih Köprüsü'nü yapacağım dedi 5 yıl önce, sözünü tutmadı. Biz az bir bütçeyle nice eserler nice hizmetler yaptık. İnşallah Atatürk Cumhuriyet Kulemizi mart ayı içerisinde açacağız.

"CHP'nin Keçiören'de ithal adayı vardır"

Seçilmesi halinde Fatih Köprüsü'nü yıkarak, yenisini yapacağını bildiren Altınok, Fatih Köprüsü'nü 4 şeritli hale getirerek trafik probleminin çözülmesine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması halinde, ilçeye daha çok hizmet getireceğini dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

Keçiören'de Cumhur İttifakı adayımız Zafer Çoktan. Keçiören'in çocuğudur her köşesini bilir, mahallelerini, sokağını, insanını tanır.



Bir de Keçiören'de CHP'nin ithal adayı vardır, ithaldir. Keçiörenli değil, Keçiören'i bilmez, Keçiören'i tanımaz, Keçiören'in sokaklarını tanımaz, Keçiören'in insanını bilmez, Keçiören'in ruhunu bilmez.



Bizim Keçiören'deki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Tabii biz büyükşehirin ambargosuna rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapamadığı birçok eserleri ve hizmetleri yaptık.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ile AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör'ün de katıldığı programda, konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)