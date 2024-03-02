Turgut Altınok: Mansur Yavaş, kentsel dönüşüm planlarımızı iptal ettirdi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, geçmiş 5 yıllık dönemde deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının aksatıldığına vurgu yaparak, göreve geldiklerinde Mamak'ta kentsel dönüşümü hızlıca yapacaklarını belirtti.

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AA

Yerel seçimde adayların projelerinin tanıtımına devam ediliyor.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) Adayı Turgut Altınok da tanıtım çalışmalarına hız verdi.

Ankara'da gençlere ücretsiz ulaşımdan tarımı desteklemeye kadar uzanan vaatlerini daha önce açıklayan Altınok, bu kez TGRT Haber'de Fatik Atik'in sorularını yanıtladı.

"Mansur Yavaş seçildiğinde kentsel dönüşüm planlarımızı iptal ettirdi"

Programda Ankara'da yapılması gereken kentsel dönüşüm sürecinde neden geç kalındığını ve kendisi göreve geldiğinde bu konuda yapılacakları sıralayan Altınok'un açıklamaları şöyle:

Mansur Yavaş seçildiğinde hizmeti önledi. Yavaş, kentsel dönüşüm planlarımızı iptal ettirdi. Herkesin başkanı olamadı, ambargolar uyguladı. Vatandaşa destek değil, köstek oldu. Ama bizim anlayışımızda adalet vardır, herkese hizmet etmek vardır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı herkesi kucaklamalı, herkesi dinlemeli. Biz asla kırıcı olmadık. Bir Yunus sevgisiyle siyaset ve hizmet anlayışımız oldu.

"Biz inşallah Mamak kentsel dönüşümü hızlıca yapacağız"

5 yılda Mamak'ta 160 konut teslim edilmiş. 240 binada inşaat tamamlanmamış, vatandaşlar mağduriyet içerisinde. Her seçimde diyor 1 kere başkanlık yapacağım bir daha yapmayacağım. Biz inşallah Mamak kentsel dönüşümü hızlıca yapacağız. Vatandaşa imar kolaylığı sağlayacağız. 4 binayı birleştiriyoruz. 2,8 sosyal donatı ve yeşil alan yapıyoruz. Daha yeşil bir Başkent oluyor.

"CHP tabanı hayal kırıklığına uğratıldı"

Altınok, sokakta çoşku olduğunu hatırlatarak, yapılan anketlerle ilgili şöyle konuştu:

Coşku ve ilgi iyi. Sokak önemlidir. Sosyal medya anketleri var bir de gerçek anketler var. Ankaralı hemşerilerimizin iradesine saygılıyız. CHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalan söyledi. Özür dilemeliydiler. CHP tabanı hayal kırıklığına uğratıldı. CHP Ankara'da yüzde 30 oranında oy aldı.

"CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyenler var"

Milli teknoloji hamlelerine dikkat çeken Altınok, CHP'li olduğu halde kendisine oy vereceğini söyleyenlerin olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyenler var. Vatandaş Ankara'nın kayıp 5 yılını görüyor. Burası Başkent 7 vatandaşımız selden öldü. Seçimden seçime milliyetçilik ve vatan sevgisi olmaz. İHA'lar SİHA'lar Türkiye'nin gururudur. İçerde ve dışarıda operasyonlar olmasaydı daha farklı bir yapı olacaktı. PKK'nın kampları vardı şu an tüm kampları tarumar edildi. Biz Yunan'ı Ege'ye dökmüş bir milletin evlatlarıyız.

"Mansur Yavaş İyi Parti'ye operasyon yaptı"

Altınok, katıldığı programdaki açıklamalarından mevcut ABB Başkanı Yavaş ile ilgili şu ifadeleri dikkat çekti:

Mansur Yavaş İyi Parti'ye operasyon yaptı. Büyükşehirde çalışan İYİ Partili üyelere tehditler var. Bana son gelen bilgiler, işçi kardeşlerimize 'istifa edeceksin yoksa seni işten atacağız' diyorlar. Bunlar gerçek tabi. Benim duyduğum İYİ Partiler 'sana oy vereceğiz.

"Yavaş'ın yaptığı yatırımlar bütçenin yüzde 4'ü"

Yavaş'ın yaptığı yatırımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'da 15 milyarlık yatırım yok. Ankara yapılmayan yatırımlardan dolayı ciddi bir ulaşım ve trafik çilesi yapıyor. Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelmeye hazırım. Ankara'mız büyükşehirden büyük bir kasabaya dönüştü.

"Engelleniyor demeleri yalan"

Altınok, Ankara'daki sorunlara ise şu sözlerle değindi:

Ankara'da ulaşım ciddi bir problem. Otobüsler balık istifi gibi. Ankaralılar buna layık değil. Durakta bekleme süreleri arttı. Engelleme kısmı külliyen yalan. Getirdiği gündem maddeleri 99,8 oy birliğiyle kabul edildi. Engelleniyoruz demek şudur: Başarılı olamadık, verdiğimiz sözleri yerine getiremedik, ilçelere söz verdim, yerine getiremedim. Siyasetin erdemi şunu gerektirir: Söz verdim ama yapamadım.

"Polatlı'ya hala su gidemedi"

Polatlı'ya hala su gidemedi. Burası Başkent, Kızılay'da kaldırım taşları kırık. Birçok vatandaşın ayağı takılıyor düşüyor. Kızılay'da akşam 8.00'de hayat bitiyor. 18 saat mesaim var. İnanın aileler, gençler 2-3'te parkta huzurlu bir şekilde otururlar.

"Çankaya'dan bize geliyorlar"

İlçelere gidiyorum köylerde kanalizasyon, su yok. Çankaya ve Oran'dakiler Keçiören'e geliyor. CHP'li ya da sosyal demokratız diyorlar misafirlerini Keçiören'e getiriyorlar. Keçiören'de 6 ayda buz pateni pisti yaptık. 700 sporcumuz var. Çocukların kaskı, pateni bizden. Çankaya'dan bize geliyorlar. Hoca da bizden.

"Otopark sorununu kökten kaldıracağız"

Otopark sorununu da kökten kaldıracağız. 5 yılda bir kentsel dönüşüm planı yok. 58 kilometre metro sözü vardı. 5 santimetre yapılmadı. biz metro ağlarıyla ile öreceğiz. Trafikte Ankara İstanbullaşıyor. Havaalanına metro yapacağız

"20 bin öğrencilerimize 1.500 TL burs vereceğiz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Altınok, vaatlerinin arasında sıkça söz ettiği gençlere yönelik yapılacak projelere de şu sözlerle değindi:

Benim başkanlığımda 20 bin öğrencilerimize 1500 TL burs vereceğiz. Yurt problemi kalmayacak. 18 yaşa kadar ve üniversitelilere ulaşım ücretsiz olacak. 1.000 lira destek alan emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. Emeklilerimize destek olarak esnafı da canlandıracağız. Doğalgaz desteği 3 aydan 4'aya çıkacak.

"Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapacağız"

Su fiyatları çok pahalı. Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapacağız. Köylerde su aboneliği ücreti almayacağız. Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı tüketiyor. Ayrıca tarıma destek olacağız. Biz proje bankasıyız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)