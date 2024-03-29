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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Altınok son olarak Haber Global ekranlarında Mine Sarı'nın konuğu oldu.

Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK destekçileri Jeremy Corbyn ve Unmesh Desei'yle görüştüğünü söyledi.

Yavaş'ın Londra'daki görüşmeleri anlattı: Fotoğrafları gösterdi

Altınok daha sonra görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf gösterdi.

Mansur Yavaş'ın Jeremy Corbyn ve Unmesh Desei'yle Londra'daki fotoğrafını gösteren Turgut Altınok, "Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz. Sayın Yavaş'ın Türkiye düşmanları ve PKK'nın dostları ile muhabbetini görüyorsunuz." diye konuştu.

"PKK'nın dostları ile sohbetini görüyorsunuz"

Turgut Altınok konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn. Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır. Bunlar fotomontaj değil, Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz. PKK destekçileri YPG teröristlerini bunlar ziyaret ediyorlar. Şeffaflık ödülünde ise yine 2 tane PKK'lı belediye başkanı ile beraber 9 tane belediyeye şeffaflık ödülü veriyorlar, daha yeni seçilmişti. Türk ve Türkiye düşmanları PKK'nın dostları ile 2 tane önemli adamla burada sohbetini görüyorsunuz. Bu hangi ülkücülük, hangi milliyetçiliktir?