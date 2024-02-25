Turgut Altınok, projelerini tanıttı: Ankara örnek bir başkent olacak Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Altınok, proje tanıtım programında konuşarak, projelerini sıraladı.

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Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği önemli bir şehir de Ankara.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlendi.

Altınok, toplantıda sosyal destekten, kentsel dönüşüme, gençlere verilecek desteklerden, ulaşımdaki yeniliklere kadar göreve geldiğinde yapılacak faaliyetleri tek tek sıraladı.

Tanıtım toplantısında, Ankara'nın önemli ilçelerinden Keçiören'de dört dönem belediye başkanlığı yapmış olan Altınok'un projeleri, tüm kesimleri kapsayan geniş bir yelpazede ele aldığı görüldü.

"Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez"

Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’nin başkenti olmasının ötesinde bir şehir olacağını belirten Altınok, yapılması planlanan faliyetlere yönelik şu bilgileri verdi:

Bugün Cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir.

"Projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak"

Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak"

Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak

"10 bin kişilik öğrenci yurdu ve 10 bin öğrenciye düşük kira avantajları ile konut imkanı"

Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, gençlere yönelik şu müjdeleri verdi:

10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkanı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz.

Turgut Altınok'un tanıtım toplantısında diyle getirdiği seçim vaatleri şöyle sıralandı:

-Ankara'ya Altınok sözü veriyorum. Bir yıl içerisinde Akyurt Fuar Alanı'nı bitireceğiz.

-Filomuza, 2 bin yeni elektrikli otobüs ekliyoruz. Yeni otobüslerimiz, trafikte sinyalizasyon kaynaklı gecikmeleri en aza indirgeyerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek.

-Ayrıca, otobüs ve metro kullanıcılarının yaşadığı kart dolum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem getiriyoruz. Artık ulaşım kartlarınızı doldurmak daha kolay ve sorunsuz olacak.

Kavşak yapımı

-Ankara şu anda 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak adına bu kavşakları hızla hayata geçireceğiz.

-Şehrimizin 1/100.000 ve 1/25.000 master planlarını hazırlayarak, altyapı iyileştirmelerine hız kesmeden devam ediyoruz.

Kentsel dönüşüm süreci

-Deprem yönetmeliğine aykırı olan yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Ankara'nın güvenli ve dayanıklı bir şehir olması için önemli adımlar atıyoruz. Köylerimiz de unutulmuyor.

Trafik

-Ankara'da trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerine otoparklar yaparak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyoruz.

-Ankara'nın sağlıklı içme suyuna kavuşması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Artık Ankara halkı musluklarından güvenle su içebilecek.

-Ev sahibi olamayan hemşehrilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz sosyal konut projeleriyle, dar gelirli 20 bin Ankaralı hemşehrimizi kira öder gibi ev sahibi yapacağız.

Öğrencilere

-Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz.

-20 bin üniversite öğrencimize 1.500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz.

-10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunuyoruz.

-Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkanı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz.

-Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

-Tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz.

-Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz.

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