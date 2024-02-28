Turgut Altınok'tan Ankaralılara özel projeler: Suya indirim, ücretsiz ulaşım... Yerel seçim öncesi vatandaşların önemli sorunlarını ele alan Ankara adayı Turgut Altınok, ulaşımdan emeklilere kadar birçok alanda yapacağı çalışmaları açıkladı.

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ensonhaber.com

Ankaralılar hak ettikleri hizmetlerle buluşacak...

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Altınok, halkın taleplerini ve şikayetlerini yakından dinliyor.

Bu kapsamda Başkentliler için 2024-2029 dönemine özel projeler hazırlandı.

Turgut Altınok'un projelerini anlattığı toplantıda, kentin önemli sorunları ele alındı.

Başkent'e metro kazandırılacak

Bunlardan biri de ulaşım...

Ankara'nın büyükşehirden kasabaya dönüştüğünü belirten Altınok, bir önceki seçimde verilen "5 senede 58 kilometre metro" ve havaalanına metro sözünün tutulmadığını, Gölbaşı'na da metrobüsün yapılmadığını belirtti.

Altınok bu konudaki vaadini açıklayarak, "5 senede 80 kilometre metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Bir müjde de öğrenciler için geldi.

Altınok, tüm üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra 20 bin üniversite öğrencisine de karşılıksız 1500 lira burs verileceğini söyledi.

Emeklilere müjde

Turgut Altınok, emeklileri de unutmadı.

Yapılan çalışma kapsamında, sosyal refah statüsündeki emeklilerin Ankart'ına her ay 5 bin lira yatırılacağını açıkladı.

Destek artacak

Çiftçilere özel proje de hazırlandı.

Altınok, Ankara'nın tarımın başkenti olacağını belirterek, çiftçilere 50 litre mazot desteği verileceğini söyledi.

Tohum desteğinin de 2 ile 5 ton arasına çıkarılacağını belirtti.

Suya yüzde 50 indirim

Kentin bir diğer önemli sorunu ise su faturalarının yüksekliği.

Bu konuda da çalışma yapan Altınok, Ankara'nın şu an en pahalı suyu tükettiğini belirterek, "31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek." dedi.

Sinema-tiyatro ayda 1 kez ücretsiz

Öğrencilere ayda bir sinema ve tiyatro biletinin ücretsiz olacağını, bütün öğrencilerin sinema, tiyatro ve müzelere Ankart ile indirimli gidilebileceğini anlatan Altınok, "50 bin öğrencimizin Ankart'ına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yükleyeceğiz." dedi.

Ankart'ın tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracağını belirten Altınok, "Ulaşımdan kültür, sanat etkinliklerine kadar hayatın her alanında Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak." diye konuştu.

Engelliler için 'engeller' aşılacak

Altınok, Ankara'nın "engelsiz başkent" olacağını, kent mimarisinin buna göre planlanacağını anlattı.

Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa edeceklerini, engelli vatandaşların araçlarının tamirini yapacaklarını, engelli yakınına da ücretsiz ulaşım desteği vereceklerini anlatan Altınok, engelliler için terapi merkezleri ve oyun evleri yapacaklarını, bunun yanında eğitim merkezleri, kalıcı engelli evi, yatılı engelli evi gibi ihtiyaçları da hayata geçireceklerini söyledi.

'Sporun da başkenti olacak'

Turgut Altınok, savunma sanayiye katkı sunmak için Milli Teknoloji Hamlesi'ni destekleyeceklerini, bu alandaki sanayici ve girişimcileri şehre taşıyacaklarını ve Ankara'yı yatırımda cazip hale getireceklerini söyledi.

Ankara'nın sporun da başkenti olacağını kaydeden Altınok, spor federasyonlarına branşlarına göre tesis, amatör spor kulüplerine de sahalarını, sosyal tesislerini yapacaklarını söyledi.

Başkentin uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacağını belirten Altınok, belediye bünyesinde güçlü bir e-spor takımı kuracaklarını bildirdi.

Okulların çevre düzenlemelerini yapacaklarını, laboratuvarlarını, kütüphanelerini donatacaklarını belirten Altınok, bütün üniversitelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

'Ankara 24 saati yaşayacak'

"Ankara bir zamanlar kültür ve sanatın örnek şehriydi. Şimdi ise başkentimiz ışıkları sönmüş adeta büyük bir kasabaya dönmüş durumda." diyen Altınok, Ankara'yı yeniden kültür ve sanatta öncü ve günün 24 saati yaşayan bir şehir yapacaklarını belirtti.

Tarih ve Kültür Yolu projesini hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini, çok amaçlı gösteri sanatları merkezi açacaklarını, film ve dizi platoları kuracaklarını belirten Altınok, gezici tiyatrolar, modern sanatlar galerisi, ücretsiz sesli kütüphane, performans merkezleri, amatör müzisyenler için profesyonel ses kayıt stüdyoları gibi projelerini anlattı.

Ankara'yı bir müzeler şehri yapacaklarını aktaran Altınok, bunlar arasında yer alacak Türk Tarihi Müzesi ile Çanakkale Müzesi'nin en az 200-250 dönümlük bir alanda bulunacağını, 7-8 saatte gezilebileceğini, dijital müzenin de çok ses getireceğini söyledi.

İlköğretimdeki 400 bin öğrenciye ilk öğün süt ve kahvaltı desteği

Turgut Altınok, okul çağındaki öğrencilere yönelik projelerini sıralarken, ilköğretimdeki 400 bin öğrenciye ilk öğün süt ve kahvaltı desteği vereceklerini, sütü de Ankara çiftliklerinde üreteceklerini ifade etti.

Üreten kadınlar için özel çalışma

Ayrıca 250 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunacaklarını, her sene 100 bin genci Çanakkale'ye göndereceklerini, tüm ilçelere ücretsiz lunaparklar, 100 tane kreş ve bakım evi açacaklarını aktaran Altınok, öğrencilerin ücretsiz anne mutfaklarından yararlanacaklarını, kadınlara topraksız tarım desteği vereceklerini, üreten kadınlar için pazar yerleri ile kadın kooperatifleri ve ticaret platformu kuracaklarını, meslek edinme kursları ve aile terapi merkezleri açacaklarını dile getirdi.