Turgut Altınok'tan emeklileri sevindirecek açıklama: 15 Nisan'da hesaplarına 5 bin lira yatıracağız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mitingde yaptığı konuşmasında, emeklilere verilen 1000 liralık yardımı 5 bin TL'ye yükselteceklerini ve 15 Nisan'da da hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Siyaset arenasında heyecan dorukta.

Artık yerel seçimler için son haftaya giriliyor.

Cumhur İttifakı cephesinde bugün ve yarın önemli mitingler yapılıyor.

Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan bugün, Başkent Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Miting alanında saatler öncesinden hummalı hazırlıklar yapıldı. Pankartlar yerini aldı...

Emeklilerle ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, burada coşkulu kalabalığa hitap ederek açıklamalarda bulundu.

Altınok konuşmasında, mevcut CHP yönetiminin kent için verdiği sözleri tutmamasına değinirken kendi projelerini de anlattı.

Bunlardan biri de emeklilere dönük atılacak adımlar oldu.

1000 liradan 5 bin liraya yükseldi

Turgut Altınok, şöyle konuştu:

"Emeklilerimize başımızın tacı emeklilerimiz, ne yapsak azdır. Emeklilerimize 1000 lira değil 15 Nisan'da 5 bin lirayı hesaplarına yatıracağız."

"Yardım ve destek oranını yüzde 4'e düşürdü"

AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 8’i yardım ve desteklere gidiyormuş. Yavaş bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Yüzde 4’e düşürüyor. Ama sosyal medyadaki marifetleri, oraya akıttıkları milyarlarla, azalttıkları yardımları çoğaltmış gibi.."