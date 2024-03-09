Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Kılıktan kılığa giriyor Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Şu an DEM ile iş birliği yapan, DEM’in himayesi altına giren bir büyükşehir belediye başkanı var" dedi.

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DHA

Ankara için projeleriyle büyük bir umut vadeden Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, çalışmalarını sürdürüyor.

Altınok, başkentte mevcut durumu sık sık gündeme getiriyor.

Hizmet yetersizliğinin olduğu kentte, Ankaralılar için özel projeler hazırlayan Turgut Altınok, CHP'li Mansur Yavaş'ın bu süreçte söz verip yapmadığı projeleri sık sık hatırlatıyor.

Öte yandan CHP'nin DEM Parti ile olan iş birliğine de değinen Altınok, bugün Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

"DEM ile iş birliği yapıyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 5 yılda Gölbaşı’nda yaptığı herhangi bir eserin bulunmadığını söyleyen Altınok, şöyle tepki gösterdi:

“Bu Büyükşehir Belediye Başkanı, Gölbaşı’nın da belediye başkanı değil mi? Gölbaşı’na metro sözü vardı, yaptı mı? Ankara’nın ilçelerine gidiyoruz, orada da yok. Afişlerinde ne yazıyor? ‘Herkese eşit hizmet vereceğiz’ yazıyor ama herkesin belediye başkanı olamadı, herkese eşit hizmet yapamadı. Söylediği başka, yazdığı başkadır. Diyor ki ‘Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayını seçmezseniz ayağınıza pranga vurursunuz.’ Şu an DEM ile iş birliği yapan, DEM’in himayesi altına giren bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara, bunu söyleyenlerden hesap soracak mı?"

"Kılıktan kılığa giren bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var"

Mansur Yavaş’ın Ankara halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini de söyleyen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Gölbaşı’na, Kızılcahamam’a hizmetin yok, dikili bir ağacın, kedi kulüben bile yok. Yavaş, Ankara’ya ne yaptın? Söz verdin ama sözünde durmadın. ‘MHP’liyim, ülkücüyüm diyenlerin yeri burasıdır’ diyor. ‘Bunun dışındakiler kemik yalayıcılarıdır’ diyor. ‘Ben partisini satanlardan, döneklerden değilim’ diyor. Peki, MHP’den istifa gerekçesi nedir? ‘MHP, CHP’leştiği için istifa ediyorum’ diyor. Bu ilke midir, omurga mıdır? MHP’den bu gerekçeyle istifa edip, CHP’ye üye oluyorsun. Kılıktan kılığa giren bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var.

Cumhurbaşkanı adayı olacak ya ‘Apo bey, Apo bey’ diyor. ‘Selahattin Demirtaş bırakılsın’ diyor. Seçim bürosunu açarken de ‘Ben Türk milliyetçisiyim, PKK’dan hesap soracağız’ diyor. Adamın ilkesi, omurgası, onuru, vatan millet ülke sevdası olur. Önce vatan. Dilleri lal olan Büyükşehir Başkanına oyunuzu verecek misiniz? Şehitlerimizin kemikleri sızlar."

"Belediyenin bütün şirketleri batak"

Göreve geldikleri takdirde 2 yıl içerisinde Gölbaşı’nın köylerinde alt yapı sorununun kalmayacağını belirten Altınok, "Ankara, tarımın başkenti olacak. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız, köylerin imar planını yapacağız. Suyun metreküpünü 50 kuruş yapacağız. Tohum, gübre ve yem desteği vereceğiz. ‘Ankara’nın her yerinde resimlerim olursa bu haram paradır’ demişti. Şu an kampanyaya harcadığı para 2 milyar. Belediyenin bütün şirketleri batak. Sattığı gayrimenkul 9 milyar. Ankara’da 9 milyarlık iş yok. 5 yılda harcadığı bütçe ise 300 milyar. Mirasyedi büyükşehir belediye başkanı var." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)