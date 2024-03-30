Turgut Altınok'tan Yavaş'ın Londra ziyaretlerine tepki ABB Başkan adayı Altınok, Mansur Yavaş'ı İngiltere ziyareti üzerinden hedef aldı. Altınok, "Hiçbir milliyetçinin elini sıkmayacağı Türk düşmanlarıyla samimi fotoğrafları var" dedi.

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AA

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına Etimesgut'ta devam etti.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) iftar programına katılan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra ziyaretlerine tepki gösterdi.

Yavaş'ın çeşitli isimlerle kol kola pozlar verdiğini söyleyen Altınok, Yavaş'a eleştirilerde bulundu.

Mansur Yavaş'ın Londra'da verdiği pozlara tepki gösterdi

Altınok, konuşmasında şunları söyledi:

Londra ziyaretlerine baktığımız zaman kimlerle bir araya geldiğini, kimlerle el sıkıştığına baktığımız zaman maalesef hiçbir milliyetçinin, hiçbir ülkücünün, hiçbir Türk milliyetçisinin, hiçbir Atatürkçünün hatta vatanseverin elini sıkmayacağı Türk düşmanları, Türkiye düşmanı PKK'nın hamisi, bir dönem İşçi Partisi Genel Başkanı şu an yine milletvekili ve Avrupa Parlamentosu üyesi olan (Jeremy) Corbyn ile samimi fotoğrafları var.



Yine Londra Meclis Üyesi (Unmesh) Desei isimli kişi. Kürdistan İçin Adalet Kampanyası, Yönetim Kurulu Başkanı ve 'Öcalan için özgürlük' resepsiyonunu düzenleyen isim.



Londra Meclis Üyesi Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemek için Türkiye'ye gelen, Demirtaş'a özgürlük isteyen bir Türk düşmanıdır. Fakat gördüğünüz gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Corbyn ve Desei ile beraber kol kola fotoğrafları var Londra'da.

"Ankara'nın 5 yılı boş geçti"

Altınok, belediye başkanlarının kentin geleceğini planlayıp yönettiğini ancak Ankara'nın 5 yılının boş geçtiğini, trafik sorununun çözümüne dair yatırımlar yapılmadığını belirtti.

Belçika'da Ülkü Ocakları'na saldırı düzenlendiğini anımsatan Altınok, Yavaş'ın bu olaya sessiz kaldığını anlattı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim"

Turgut Altınok, DEM Parti'nin Ankara'da cezaevinden bir aday gösterdiğini ancak hiçbir çalışma yürütmediğini ve Yavaş'ın adaylığına ilişkin "uzlaşı sağladık" açıklamasında bulunduğunu aktaran Altınok, şöyle konuştu:

Dolayısıyla uyanalım. Ankara'yı teröristlere, PKK'lılara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek isteyen hainlere peşkeş çekmeyelim, bunlara fırsat vermeyelim.

"Tamamen ücretsiz yararlanacaklar"

Altınok, Ankara'ya en az 100 kreş yapacaklarını vurgulayarak Mansur Yavaş'ın 500 kreş sözünü tutmadığını kaydetti.

Ulaşımda aktarma saatini 1,5 saate çıkartacaklarını bildiren Altınok, şu ifadeleri kullandı:

1,5 saat içerisinde belediyenin herhangi bir ulaşım aracına bindiğiniz zaman ek ücret alınmayacak.



Emeklilerimiz ulaşımda 31 Mart'tan sonra tamamen ücretsiz yararlanacaklar. Üniversite öğrencilerimize ulaşım 31 Mart'tan sonra ücretsiz olacak.

Su fiyatlarında yüzde 50 indirim müjdesi

Ankaralıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini kaydeden Altınok, konut ve iş yerlerinde su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

"Ankara'mızı metro ağlarıyla öreceğiz"

Altınok, Ankara'da ciddi bir trafik problemi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

Trafik problemini hızlı bir şekilde çözmeliyiz. Ankara'mızı metro ağlarıyla öreceğiz. 75 tane alt geçit, üst geçit, kavşak, tünel, köprü kavşak yapmak suretiyle trafiği rahatlatacağız. Alternatif ulaşım yollarıyla Ankara'mızın trafiğini hızlı bir şekilde rahatlatmak zorundayız.



Çünkü 2024 yılında Ankara'da trafiğe çıkacak araç sayısı 125 bin. 5 yılda 625 bin ila 750 bin arası yeni araç trafiğe çıkacak. Eğer Ankara'da trafikle ilgili gerekli yatırımlar yapılmazsa tabiri caizse teker yerinden oynamayacak.

5 yeni müze vaadi

Altınok, Ankara'yı sanayinin merkezi, ticaretin merkezi, ekonominin merkezi, sanat ve kültürün merkezi, sporun merkezi ve sosyal projelerin merkezi yapacaklarını ve ayrıca başkente 5 yeni müze kazandıracaklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)