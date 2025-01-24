Turgut Altınok'un ağabeyi Veysel Altınok son yolculuğuna uğurlandı

İHA
AK Parti'den 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Turgut Altınok'un ağabeyi Veysel Altınok yaşamını yitirdi.
Vefat eden ağabeyi Veysel Altınok için Ankara'daki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
AĞABEYİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Namazın ardından Altınok toprağa verildi.
Cenaze törenine Turgut Altınok'un yanı sıra ailenin yakınları ve partililer katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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