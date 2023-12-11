Turistik Doğu Ekspresi sezonu açıldı! Abdulkadir Uraloğlu ilk treni uğurladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Turistik Doğu Ekspresi 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı.

İHA

Kış turizmi için sahada hareketlilik başladı.

Gözler, yerli ve yabancı vatandaşların merakla beklediği 'Doğu Ekspresi' turuna çevrildi.

Her yıl yoğun ilgi gören ve eşsiz bir deneyim sunan tren, Ankara Tren Garı'ndan hareket ederek Kars'a kadar gidiyor.

Seferler başladı

Tatilcilerin beklediği haber bugün geldi. Turistik tren, bu sezonun ilk seferine başladı.

Bu kapsamda düzenlenen törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, treni uğurladı.

"Dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe katetti"

Uğurlama töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır devam ettiğini ve bin 360 kilometrelik demiryolunu ortalama 26 saatte tamamladığını hatırlatarak, "Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe katetti. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduk." dedi.

84 sefer gerçekleştirilecek

Bakan Uraloğlu, bugün başlayan yeni sezonda Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirecekleri bilgisini paylaştı.

"Yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vereceğiz"

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bayram, sömestr, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Turistik Doğu Ekspresi’ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara’dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars’tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara’dan trenle yola çıkıp Kars’tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars’a gidip oradan trenle Ankara’ya dönerek gerçekleştirebilirler.

"Eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak"

Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışlarına bugün itibariyle başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Turistik Bölgesel Trenimiz 15 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, tren hareket memuru ile Turistik Doğu Ekspresi'nin bu sezonun ilk seferini başlattı.

Bilet fiyatları

Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)