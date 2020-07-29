Turistler Ayasofya Camii'nin her yerini fotoğraflıyor

İbadete açılan Ayasofya'ya giden yerli ve yabancı turistler, etrafı dikkatli bir şekilde inceleyip hatıra fotoğrafları çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, 24 Temmuz'dan bu yana hiçbir an boş kalmadı.

350 bin kişinin Cuma namazını kılmasıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'ni görmek isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktı.

Turistlerle dolup taşan Ayasofya Camii'ne neredeyse herkesin elinde telefon var ve herkes çeşitli fotoğraflarla o anları ölümsüzleştiriyor.

Cami içerisinde bir kişinin yere uzanıp fotoğraf çekmeye devam ettiği an da, objektiflere böyle yansıdı;