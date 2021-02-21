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    Turistler Eminönü'ne akın etti

    Turistler Eminönü'ne akın etti

    Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahil ve park bölgelerinde yoğunluk oluşturdu.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 18:52
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    Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un keyfini çıkardı.

    Güneşli havayı gören turistler Eminönü ve Haliç'e akın etti.

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    Eminönü-Üsküdar vapur iskelesinde bilet kuyruğu için sıraya giren turistlerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

    Öte yandan, Haliç Metro Köprüsü altında bulunan parkta çok sayıda turistin grup halinde oturduğu ve bazı turistlerin maske takmadığı kameralara yansıdı.

    Turistler Eminönü'ne akın etti VİDEO

    Turistler Eminönü ne akın etti #1

    Turistler Eminönü ne akın etti #2

    Turistler Eminönü ne akın etti #3

    Turistler Eminönü ne akın etti #4

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