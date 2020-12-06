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Turistler kendilerini görüntüleyen muhabire saldırdı

Turistler kendilerini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı turistler maskesiz dolaştıkları için kendilerini görüntüleyen muhabire sert tepki gösterdi.