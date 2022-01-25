Turistlerin Pamukkale keyfi

Kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı Pamukkale'ye gelen yabancı turistler, yoğun kar yağışı altında termal havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Denizli’de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi de beyaz örtüyle kapladı.

TURİSTLERİN KAR KEYFİ

Beyaz cenneti ziyaret eden yabancı turistler, eksi 6 dereye kadar düşen hava sıcaklığı ve kar yağışına rağmen milattan önce 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki antik Kleopatra Havuzu'na girmeyi ihmal etmedi. Turistler, 36 derece su sıcaklığına sahip olan ve içinde tarihi eseri barındıran antik havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

SICAK SUYA GİRİP, KARA YATTILAR

Soğuk havada tarihi sütunlar arasında bir tarafta sıcak suyun diğer tarafta ise lapa lapa yağan karın keyfini çıkartan turistler, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.