Turizm Bakanlığı'ndan yaz turizmin merkezi olan illere altyapı desteği

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ve Muğla başta olmak üzere CHP'li belediyelerin çözmeye yanaşmadığı altyapı problemleri için harekete geçti.

Türkiye'nin turizm cenneti bölgelerini yöneten CHP'li belediyelerin yıllarca çözmediği altyapı sorununa hükümet el attı.

Türkiye’nin turizm bölgelerinde yaşanan atık su sorunlarını çözüme kavuşturan, turizmi tüm yıla yayacak dev yatırımların temelleri bir bir atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyeleri ile yaptığı toplantıda verdiği ‘yetersiz kalan belediyelere destek olunması’ talimatı, yarınlara nefes olacak projelere dönüşmeye başladı.

Turizm bölgelerinde altyapı ve arıtma tesisleri yapma, devralma ve işletme yetkisini 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle üzerine alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bölgelerin müzminleşen altyapı sorunları için harekete geçti.

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İLK DESTEK ANTALYA'YA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bizzat takibiyle başlayan çalışmalarda, ilk destek Antalya’ya verildi.

Belek ve Kadriye turizm bölgelerinin kanalizasyon ve arıtma altyapı inşaatını, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine devralan Bakanlık, 63 bin metreküp/gün kapasiteli yatırımı hızla tamamlayarak son aşamaya ulaştı. Bakanlık projeyi 4 ay sonra hizmete alınmayı hedefleniyor.

BODRUM'A İLK KEPÇE

Bakanlığın dev yatırımlarında ikinci adres ise turizmin göz bebeği Muğla oldu ve bölgeye ilk kepçe vuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Muğla-Bodrum kanalizasyon şebekesi ile yağmur suyu iletim hatları ve bağlantılı arıtma altyapısı tesislerinin temeli dün törenle atıldı.

ALTYAPI YATIRIMINI BAKANLIK YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlattığı 250 milyon liralık dev proje ile bölgenin kanalizasyon, şebeke, terfi hatları ve atık su arıtma tesislerini kapsayan altyapı yatırımlarını Bakanlık yapacak.

TÜM BÖLGENİN ARITMA SORUNU ÇÖZÜLECEK

Muğla Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı ve Torba mahallelerinin atık sularının kanalizasyon kolektör hatları ile toplanıp yeni yapılacak arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak olan Bakanlık, böylece tüm bölgenin arıtma sorununu çözüme kavuşturacak.

Proje kapsamında, yaklaşık 15 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4 kilometre yağmur suyu şebeke iletim hattı ve 23 kilometre kanalizasyon kollektör hattı yapılacak.

9 AYDA TAMAMLANACAK

Toplam 42 kilometrelik bu etap 9 aylık bir sürede hızla tamamlanacak. Mevcut 10 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin yetersiz kalması sebebiyle de ilk etapta 20 bin metreküp/gün kapasiteli yeni bir tesis inşa edilecek.

Sonrasında, yıkılacak olan eski tesisin yerine 17 bin metreküp/gün kapasiteli ikinci bir tesisin yapılmasıyla kapasite 37 bin metreküp/güne ulaşacak. Bölgenin de gelecek 50 yıllık ihtiyacı karşılamış olacak.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇÖZMEDİĞİ SORUN BÖYLELİKLE ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

Bakanlık böylece, Büyükyehir Belediyelerinin yetersiz kaldığı, hayati öneme sahip bu sorunu çözüme kavuşturmuş olacak.

Bakanlık, ayrıca 27 yıl süre ile tüm bu tesislerin işletmesini de üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının rotası Bodrum’un ardından turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya’ya dönecek. Fizibilite çalışmaları başlatılan bir diğer yatırım olan Kemer ise hızla hayata geçecek.

BAKAN ERSOY: PROJE 250 MİLYON LİRA DESTEKLE TAMAMLANACAK

Projenin 250 milyon liralık bir başlangıç yatırımı olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları belirtti:

''Bu yatırımın ilk bölümünü 9 ay gibi bir sürede eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz. Üçüncü başvuru da Antalya Kemer bölgesinden geldi. Orada da fizibilite çalışmalarını başlattık. 250 milyon yatırımla Kemer bölgesi ve çevresinin arıtma ve altyapı sorunlarını karşılamış olacağız. Bodrum'da toplam 42 kilometrelik bir hattı tamamlayacağız. İçmeler bölgesinde mevcut arıtma tesisinin yıkarak bu hatları birleştireceğiz. İlk etapta 20 bin metreküplük bir arıtma alanını yeniden inşa edeceğiz. Bu tamamlanır tamamlanmaz eski arıtma sistemini yıkıp yerine 17 bin metreküplük yeni bir arıtma sistemini daha devreye alacağız. Yani 10 bin metreküplük arıtma sistemini bu bölgede 37 bin metreküpe çıkararak gelecek 50 yıl için bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Bu proje de yaklaşık 250 milyon lira harcamayla 2021 sonuna kadar tamamlanmış olacak.''

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