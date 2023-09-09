Turizm destinasyonlarının yeni rakibi Samsun zirveyi hedefliyor Tarihi, doğal güzellikleri ve sağlık turizmiyle önemli bir destinasyon olan Samsun'un turizmde marka şehir haline gelmesi için önemli çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gün gelecek Antalya'yı sollayacak" dedi.

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Türkiye'de yaz turizmi bu yıl da hareketli geçti.

Yurdun dört bir yanına yerli ve yabancı turist akın etti.

Her yıl vazgeçilmez tatil destinasyonları arasında yer alan Muğla, Antalya, Bodrum gibi illere ise yeni bir rakip doğuyor.

Turizmin gözdelerine yeni rakip: Samsun

Bağımsızlığa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun, turizmde hedefi adeta büyüttü.

Öyle ki turizmde zirveyi hedefleyen Samsun için, büyükşehir belediyesi hummalı çalışmalar yürütüyor.

Kent, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu ve Ladik Gölü gibi etkileyici manzaralara sahip.

Yoğun ilgi görüyor

Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarihi ve kültürel mirasa da sahip olan Samsun şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, turizm alanında yürütülen çalışmaları anlattı.

"Kuzeyin cazibe merkezi olacak"

Maviyle yeşilin buluştuğu Samsun'un doğal güzellikleriyle kuzeyin cazibe merkezi olacağını dile getiren Demir, "Karadeniz'in merkezindeki Samsunumuzun doğal güzelliklerini tanıtmak ve markalaştırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiğimiz bir dönemdeyiz." dedi.

"Kuş Cenneti'ne ilgi gün geçtikçe artıyor"

Şehrin en önemli turizm destinasyonu olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 364 kuş ve 554 bitki türünün yer aldığını anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, dünyada eşi benzeri olmayan doğa harikası bir yer. Ülkemizde tespit edilen kuş türlerinin dörtte üçü deltada görülüyor. UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kuş Cenneti'ne ilgi gün geçtikçe artıyor. Her yıl 6-7 milyondan fazla kuşun göç sırasında konakladığı Kuş Cenneti'ni 2021'de 35 bin, 2022'de 50 bin kişi ziyaret etti. Ekim 2023 itibarıyla Kuş Cenneti'ni ziyaret eden turist sayısı 100 bini aştı. Gelecek yıl bu sayının 150 bine ulaşmasını bekliyoruz.

"Samsun'u ziyaret eden turist sayısı yılda 900 bine ulaştı"

Samsun'un Antalya'ya göre daha geniş alanı içeren turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Demir, sözlerine şöyle devam etti:

Samsun tarih, doğa, spor, kaplıca, deniz ve sağlık turizminde önemli bir şehir ancak bugüne kadar bu potansiyelinden yeterince istifade edemedi. Çünkü turizm alanındaki yatırımlarını yakın süreçte geliştirmeye başladı ve bu çalışmalar hızla devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Muş ile organize şekilde şehrimizin tanıtımı noktasında ciddi gayret sarf ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Hava Yollarının yanı sıra medya ve iletişim organlarını içeren tanıtım atağına kalktık. Samsun'un turizm potansiyelini açığa çıkararak şehrimize turist çekmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Kuş Cenneti, Şahinkaya Kanyonu ve Ladik Gölü başta olmak üzere diğer tarihi ve doğal güzellikleriyle Samsunumuzun tamamı önemli bir turizm destinasyonuna dönüştü. Turist sayısındaki artış hızımız Türkiye ortalamasının üzerinde. Samsun'u ziyaret eden turist sayısı yılda 900 bine ulaştı.

"Gün gelecek Antalya'yı sollayacak"

Mustafa Demir, turizm konseptini ve kapasitesini oldukça genişlettiklerini ifade ederek, "Konaklamada 5 bin yatağı geçtik, hedefimiz 10 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Samsun'un turizm potansiyeli Antalya'dan daha fazla, gün gelecek Samsun ziyaretçi sayısı bakımından da turizm geliri açısından da Antalya'yı sollayacak. 13 mavi bayraklı plajımız var. Arıtılmamış hiçbir atık suyu denize ve akarsulara vermiyoruz. 18 delikli golf sahamız, Avrupa'nın en büyük üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük bowling salonu bizde." dedi.

"Samsunumuz, Türkiye Yüzyılı'nda adından çokça söz ettirecek"

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin bütün dinamiklerini tetikleyen, planlı, teknolojiyi en üst düzeyde kullanan nitelikli projelere imza attıklarının altını çizen Demir, şunları kaydetti: