Turizm noktalarındaki havalimanlarında yaz dönemi hareketli geçti: 83 milyondan fazla yolcu ağırlandı

AA

Türkiye'nin turizm merkezlerine yönelik ilgi, havalimanı yolcu sayısına yansıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, turizm merkezlerindeki havalimanlarında, yaz sezonu olarak adlandırılan mayıs-eylül dönemi hareketli geçti.

Söz konusu dönemde, bu merkezlerde 83 milyon 288 bin 379 yolcu taşındı. Yolcu trafiğinin önemli bir kısmı ise dış hatlardaki uçuşlarda gerçekleşti.

İÇ HATLARDA 23 MİLYON, DIŞ HATLARDA İSE 59 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Turizm merkezlerinde yaz sezonunda iç hatlarda 23 milyon 417 bin 752, dış hatlarda 59 milyon 870 bin 627 yolcuya hizmet verildi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda söz konusu 5 ay içinde iç hatlarda 8 milyon 200 bin 823, dış hatlarda ise 28 milyon 194 bin 767 yolcuya hizmet verildi. Böylece İstanbul Havalimanı'nda 36 milyon 395 bin 590 yolcu ağırlandı.

Dış hatlarda en çok yolcunun taşındığı İstanbul'u, Antalya takip ederken, söz konusu havalimanında iç hatlarda 3 milyon 30 bin 442, dış hatlarda 22 milyon 117 bin 33 yolcu taşındı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yaz sezonunda 25 milyon 147 bin 475 yolcu trafiği oluştu.

EGE VE AKDENİZ'DE YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Ege Bölgesi'nin önemli turizm şehirleri İzmir ve Muğla'daki havalimanları da yaz sezonunda milyonlarca yolcuyu ağırladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda söz konusu dönemde, iç ve dış hatlarda 5 milyon 664 bin 565 yolcuya hizmet verildi.

Muğla'nın Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 187 bin 590, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 3 milyon 219 bin 846 yolcu taşındı.

Ağustos ayında hizmete açılan Çukurova Havalimanı'nda kısa sürede 500 bin yolcu seviyesi aşıldı. Söz konusu havalimanı 2 aydan daha kısa bir sürede 667 bin 638 yolcuya hizmet verdi.

Çukurova Havalimanı'nın açılmasıyla hizmeti 11 Ağustos'ta sonlandırılan Şakirpaşa Havalimanı'nda ise 1 milyon 495 bin 274 yolcu trafiğine ulaştı.

KARADENİZ ÖNEMLİ BİR TURİZM NOKTASI OLDU

Yaz sezonunda Karadeniz'in önemli turizm noktalarından Trabzon'da ise havalimanından hizmet alan yolcuların sayısı 1 milyon 995 bin 755'e ulaştı.

Kapadokya bölgesine yakınlığıyla bilinen Kayseri Havalimanı da sezon boyunca 1 milyon 203 bin 848 yolcuya hizmet verdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm noktaları için Gaziantep Havalimanı 1 milyon 339 bin 143, Diyarbakır Havalimanı 941 bin 556, Şanlıurfa GAP Havalimanı 401 bin 215 yolcuya hizmet verdi.

Gazipaşa Havalimanı ise söz konusu dönemde 628 bin 884 yolcu ağırladı.