Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi nedir? Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ne nasıl kayıt olunur?

Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Peki, Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile ‘Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ kuruldu.

Peki, Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ne nasıl kayıt olunur? Sisteme nasıl giriş yapılır?

TURİZM PERSONELİ AŞILAMA KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık.'' ifadeleri yer aldı.

Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi ile birlikte turizm sektörü çalışanları öncelikli olarak aşılanacak. Sistem, öncelikli olarak açık olan tesislerde görev yapan personelden başlayacak. Daha sonra açılış tarihi esas alınarak diğer tesisler de kademeli olarak sürece dahil edilecek.

TURİZM PERSONELİ AŞILAMA KAYIT SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN





TURİZM PERSONELİ AŞILAMA KAYIT SİSTEMİ'NE NASIL KAYIT OLUNUR?

Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ne yetkili şirket personeli tarafından giriş yapılmaktadır. Giriş esnasında sistemde kayıtlı cep telefon numaranızı girmeniz gerekmektedir. Bu bilgi giriş yaparken kullanmak için size gönderilecek kod için gereklidir.

Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'nde hesabı olmayanların, ''KAYIT OLUNUZ'' butonuna tıklaması gerekmektedir. Daha sonra Konaklama Tesisi, Restoran/Kafe, Tur ve Transfer Araçları, Seyahat Acentesi, Turist Rehberi gibi kayıt olunacak bir tesis tipini seçin. Talep edilen bilgiler eklendikten sonra kayıt yaptırabileceksiniz.