Turizm sektöründen itiraf: Yabancı turist yeni ve yüksek fiyatları kabullenemedi

DHA

Turizmde yeni sezon hareketliliği başladı.

Türkiye'de de Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla sezon bir anlamda erken başlamış oldu.

Bu süreçte ise yeni sezonda turizmde dünya çapında bir rekor beklentisi var.

Türkiye ve dünya turizmine yönelik 2025 yılı beklentilerini, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz değerlendirdi.

Büyük beklentilerle yola çıkılan 2025 yılının ilk 3 ayında Antalya turizminin hız kestiğini belirten Yavuz, özellikle ana pazarlar olan Almanya, Rusya ve İngiltere'den ilk 3 ayda gelişlerin, geçen yıla göre gerilediğine dikkati çekti.

"TURİSTLER YENİ FİYATLARI KABULLENEMEDİ"

2024 sezonundan beri Türkiye tatilinin pahalı olduğu yönündeki kanaatin, rezervasyonlarda etkisini gösterdiğini anlatan Yavuz, "Yıllardır Türkiye'de düşük fiyatlara alışık turistler, yeni fiyatları kabullenmekte zorlanarak, bütçelerine daha uygun pazarlara yöneldi. En büyük rakip Mısır oldu. Antalya'nın İngiliz pazarındaki en büyük tur operatörlerinden biri geçen yıldan beri artan Mısır rezervasyonlarına önemle parmak basıyor.

"ALMANLAR KENDİLERİNİ KANDIRILMIŞ HİSSETTİ"

En büyük Alman tur operatörlerinden biri ise Türkiye'ye gelen misafirlerin karşılaştığı fiyatlarla kendisini kandırılmış hissettiğini söyledi ve buna tepki verdiğini belirtti.

Ülkemizde son aylarda yaşanan olayların Avrupa pazarlarına kısıtlı da olsa yansıdığını söyleyebiliriz.

Almanya, İngiltere gibi ülkeler Türkiye'ye seyahat edenlere uyarılarını güncelledi. Avusturya, Fransa, Benelüks ve İskandinav ülkeleri gibi hassas pazarlar süreci dikkatle takip ediyor." diye konuştu.

"İLK 3 AYDA YÜZDE 40 KAYIP"

Ocak, şubat ve mart aylarında 695 bin yabancı turist ve yurt dışında yaşayan 161 bin Türk'ün geldiğini belirten Recep Yavuz, "Geçen yıl 859 bin yabancı turist ve 148 bin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı gelmişti. Yabancı ülkelerden gelişte ilk 3 ay sonunda yüzde 19 oranında kayıp gerçekleşti. Avrupa'nın yanı sıra Nevruz için beklenen İran pazarında ilk 3 ayda geçen yıla göre yüzde 40'lık önemli kayıp yaşandı. Her sene umut ettiğimiz turizmi 12 aya yayma arzumuz, bu sene de gerçekleşmedi." dedi.

PAHALILIK ALGISI ANA NEDEN

Antalya turizminin bel kemiğini oluşturan 15 pazarda kayıp yaşanırken, sadece Polonya'nın yüzde 7,5 oranında artış kaydettiğini söyleyen Yavuz, "Özellikle sezon başında büyük hedefler beklenen Almanya pazarındaki düşüş, geçen yıla göre yüzde 33 kayıp olarak gerçekleşti. İlk 3 ayda Almanya'dan, geçen yıla göre 90 bin misafir eksik geldi. Geçen yıla göre yüzde 20 kayıp yaşayan Rusya pazarı ise pandemi öncesi günlere dönmekte zorlanıyor. Son yılların parlayan pazarı İngiltere de 2025 başında frene bastı ve yüzde 8 kayıp yaşandı.

Pandemi ertesi hızla yükselen Antalya turizmindeki yavaşlamanın birkaç önemli nedeni var. Ülkelerin kendi ekonomik ve siyasi nedenlerini bir yere koyacak olursak, düşüşün bizden kaynaklanan en önemli iki nedeni pahalılık algısı ve son aylarda yaşanan olaylar. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını da dünya kamuoyu tarafından önemsendi. Turizm tarihinin en çok ölümlü otel yangınlarından biri olan bu elim olay, Türk turizmine eksi puan olarak yansıdı." dedi.

"2025 İYİ BİR YIL OLACAK"

Bu yıl dünya turizminin yeni rekora imza atıp pandemi öncesi dönemi geçeceğinin öngörüldüğüne işaret eden Recep Yavuz, şunları söyledi:

Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen 1,5 milyar insanın seyahat edeceği 2025 yılında gözler yine Akdeniz'de olacak. Yaz döneminin en önemli oyuncularından Türkiye, dünya turizminde yerini koruyacaktır.



Bununla birlikte rekabet gittikçe artıyor. Cazip fiyat avantajımızı Kuzey Afrika ülkelerine kaptırmış gibiyiz. Bu yıl Akdeniz'de kora kor bir rekabet yaşayacağız. Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, İtalya, Tunus ve Portekiz bu yarışın önemli aktörleri olacak.

2025 YILI TAHMİNİ 1,5 MİLYAR KİŞİ

Dünya turizminde 1 milyar 464 milyon kişiyle 2019 yılında rekor kırıldığına dikkati çeken Yavuz, "Pandemi yılları 2020, 2021 ve 2022'den sonraki yıllara baktığımızda 2023'te 1 milyar 305 milyon kişi, 2024'te 1 milyar 445 milyon kişi seyahat etmiş. 2025 yılı tahmini ise 1,5 milyar. Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre, turizm hareketliliği 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 3 ile 5 arasında artacak.

Bu öngörülere göre dünya turizmi 2019 yılında ulaştığı 1 milyar 464 milyon sayısını aşarak 1,5 milyar ile yeni bir seyahat rekoru kırılacak. Bu tahmin; Asya ve Pasifik ülkelerinde tekrar eski günlere dönülmesi, dünya genelindeki ekonomik çalkantıların durulması, jeopolitik gerginliklerin sona ermesi üzerine kuruluyor." dedi.