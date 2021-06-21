Turizmde KDV desteği uzatılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda..

Turizmde KDV desteği uzatılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, turizmde KDV desteğinin uzatılması konusunu Kabine Toplantısı'nda değerlendireceklerini bildirmişti. Peki KDV desteği uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran'da Kemer'de katıldığı NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında, Turizmde KDV desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Turizmcileri ilgilendiren KDV desteğinin uzatılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya geleceğini bildirerek, "Kabine Toplantısından sonra inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz." demişti.

Kabine Toplantısı'nın bugün gerçekleştirilecek olması nedeniyle binlerce turizm sektörü çalışanı, Turizmde KDV desteği uzatılacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, KDV desteği uzatılacak mı? İşte turizmde KDV desteği ile ilgili son gelişmeler...

TURİZMDE KDV DESTEĞİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran tarihinde Kemer'de katıldığı NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında, turizmdeki gelişmelere paralel olarak KDV desteğinin de sürebileceğine değindi.

Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kabine sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim. Önümüzdeki haftalarda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasını kastederek "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." açıklaması yaptı.

Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nda, KDV desteğiyle ilgili konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından Millete Sesleniş konuşmasında konuyla ilgili net açıklama yapması bekleniyor.

UZATILMASI PLANLANAN KDV ORANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektöründe haziran sonuna kadar uzatılan KDV indiriminin daha da uzatılabileceğini bildirdi.

Turizmde KDV indiriminin devam etmesi ile;