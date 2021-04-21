Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizmde mayıs ayında sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini görüştü.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

TÜM SEKTÖRLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK KARARLAR ALINDI

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık.

TURİZMDE KDV İNDİRİMLERİ HAZİRAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

Turizmde mayısta sone erecek KDV indirimlerine 'devam' kararı ViDEO



