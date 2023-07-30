Turizmin başkenti kavruluyor! Antalya'da nem oranı yüzde 60'a yükseldi Kenette hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı yüzde 60'a yükselince tatilciler çareyi denize girmekte buldu.

AA

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Antalya'da bu yıl da yoğunluk yaşanıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla kente akın edenler, şimdilerde kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Kentin hemen hemen tüm ilçelerindeki plajlarda her gün benzer manzaralar ortaya çıkıyor.

Bunaltıcı sıcaklık etkili oluyor

Tatilciler keyiflerini sürmeye devam ederken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı zor anlar yaşatıyor.

Serinlemek isteyenler ise soluğu sahillerde alıyor.

Nem oranı yüzde 60

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 60 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinledi.