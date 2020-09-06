Türk Arap Medya Derneği, AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı

TAM, haber faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Meis Adası'na giden AA ekibinin bilgilerinin, ırkçı haber sitelerine sızdırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Türk Arap Medya Derneği (TAM), Yunanistan’ın Meis Adası'na haber faaliyetlerinde bulunmak amacıyla giden Anadolu Ajansı (AA) ekibinin bilgilerinin ırkçı haber sitelerine sızdırılmasını ve devamında ekibin çalışmalarının söz konusu ırkçı haber sitelerince espiyonaj faaliyeti olarak çarpıtılarak hedef gösterilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"ESEFLE KINIYORUZ"

Dernek tarafından yapılan açıklamada, AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet'in Atina'dan uçakla Rodos Adası'na, oradan da gemiyle Meis Adası'na geçtiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Arap Medya Derneği (TAM) olarak Yunanistan’ın Meis adasına haber faaliyetlerinde bulunmak amacıyla giden Anadolu Ajansı ekibinin bilgilerinin ırkçı haber sitelerine sızdırılmasını ve devamında ekibin çalışmalarının söz konusu ırkçı haber sitelerince espiyonaj faaliyeti olarak çarpıtılarak hedef gösterilmelerini esefle kınamaktayız.

Meslektaşlarımız AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet çalışmakta oldukları Atina’dan uçakla Rodos Adası’na, oradan da gemiyle Meis Adası’na geçmişler ancak Meis Adası’na ayak basmalarından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı bir internet sitesinde “Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!” şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanılmıştır.

"BU YASA DIŞI UYGULAMALARINA SON VERMELİLER"

Bu sitede, AA Temsilcisi Durul’un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması maalesef Türk gazetecilerin yabancı oldukları bir durum değildir. Yunanistan’a giden Haber ve TV ekiplerinin sadece resmi makamlardan bulunması gereken bilgilerinin Irkçı haber kurumlarına servis edilmesi geçmiş yıllarda da TAM üyesi bazı gazetecilerin yaşadığı bir durumdur.

TAM olarak, bir devlet uygulaması haline gelen bu hedef gösterme politikalarının bir an önce terk edilmesi ve bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda uluslararası kamuoyunu, bilhassa gazetecilik örgütlerini, Yunanistan’ın görev başındaki gazetecilere yönelik yapmış oldukları bu yasa dışı uygulamalarına son vermeleri için baskı yapmaya davet ediyoruz."