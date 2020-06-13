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    Türk askeri Libya'da mayınları temizliyor

    Siviller için tehdit oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları temizlemeye başlayan bomba imha uzmanı ve METİ timleri, bölgede hayatın normale dönmesi için çabalıyor.
    • AA
    • 13.06.2020 - 17:35
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    Türk askeri Libya'da mayınları temizliyor

    Libya'da, darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşediği mayınlar, teker teker temizleniyor.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği hatırlatıldı.

    HAYATIN NORMALE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

    Açıklamada, "Darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı." denildi.

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