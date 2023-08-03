Türk askeri teröre geçit vermiyor! Son 60 günde 172 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde teröre yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda ölü, yaralı ve teslim olan toplam 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışı ile sürdürülen operasyonlardan her geçen gün bir başarı haberi duyuluyor.

Kahraman askerler, cennet vatanı terör belasından uzak tutmakta kararlı.

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günlük raporu açıkladı.

60 günde 29 bin 32 operasyon

Açıklamaya göre, son 2 ayda 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda ölü, yaralı ve teslim olan toplamda 172 terörist etkisiz hale getirlidi.

Yerlikaya operasyonları detaylı olarak paylaştı.

Bölücü terör örgütüne 27 bin 783 operasyon: 148 terörist etkisiz hale getirildi

İşte o detaylar;

Bölücü terör örgütüne yönelik 27.783 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda; 199’u tutuklandı, 130’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 148 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'ye bin 20 operasyon, 254 tutuklu, 270 adli kontrol kararı

FETÖ’ye yönelik 1.020 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda; 254’ü tutuklandı, 270’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ'a 178 operasyon, 77 tutuklu 45 adli kontrol, 22 ölü

DEAŞ terör örgütüne yönelik 178 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda; 77’si tutuklandı, 45’, hakkında adli kontrol kararı verildi, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Aşırı sol örgütlere 51 operasyon, 79 gözaltı 10 tutuklu 20 adli kontrol kararı

Aşırı sol örgütlere yönelik, 51 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda; 79 şahıs gözaltında alındı, bunlardan 10’u tutuklandı 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Terörşe mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"