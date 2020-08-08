Türk askeri yemeğini Suriyelilerle paylaşıyor

Barış Pınarı bölgesindeki kahraman Mehmetçikler, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyelilerle paylaşmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mazlumların yanında olmaktan bir an olsun geri durmuyor...

TÜRK ASKERİNİN MERHAMETLİ YÜREĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, Türk askerinin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçiklerin, yemeğini bölgedeki halkla paylaştığı görüldü.

"MEHMETÇİK, KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN YEMEĞİNİ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.