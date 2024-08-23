Türk askerinden Kosova-Sırbistan sınırında devriye Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova-Sırbistan sınırında devriye geziyor.

İHA

Türkiye, Balkanlar'daki tarihi mirasa her alanda sahip çıkmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dünyanın dört bir yanında barışın tesis edilmesinde kritik roller üstleniyor.

MEHMETÇİK, KOSOVA HALKININ YANINDA

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 25 yıldır görev yapan Türk askeri, her alanda Kosova halkının yanında olmayı sürdürüyor.

DEVRİYESİNİ SÜRDÜRÜYOR

KFOR birliği, Kosova-Sırbistan sınırındaki Türk askerinin fotoğraflarını paylaşarak, Mehmetçiğin sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRARA DESTEK

KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü aktarıldı.

TÜRK ASKERİ 25 YILDIR KOSOVA-SIRBİSTAN SINIRINDA

Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır hattını da gözlemleyen Türk askerleri, yoğun sisin etkili olduğu dağlık bölgede 7/24 devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını 10 Ekim 2023 tarihinde İtalya'dan devralmıştı.

2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı Türkiye, ABD ve birçok Avrupa ülkesi dahil 117 ülke bağımsız devlet olarak tanıyor.

Sırbistan ise tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)