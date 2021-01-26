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- Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
TBMM Genel Kurulu'nda Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.
- AA
- 26.01.2021 - 20:53
- Güncelleme : 26.01.2021 - 21:08
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ayrıntılar gelecek...